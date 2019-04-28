Примадонна российской эстрады Алла Пугачева встретилась с финалистами шоу "Голос.Дети", которые не стали его победителями. Об этом сегодня сообщило издание "Комсомольская правда".

Согласно информации источника газеты, Пугачева, решив поддержать малышей, встретилась с 4 участниками проекта в ресторане на Рублевке. Примадонна вручила детям независимую премию "Золотая звезда Аллы".

"Звезда" представляет собой золотой кулон, диплом и денежную премию, размер которой варьируется в зависимости от пожеланий самой певицы. Данная премия была учреждена в 2005 году, уточняет издание.

Напомним, финал и суперфинал шоу "Голос. Дети" прошли в четверг, 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.