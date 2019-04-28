Эдгард Запашный высказался о победе дочери Алсу на музыкальном конкурсе

Эдгард Запашный высказал своё мнение касательно победы десятилетней дочери Алсу Микеллы на шоу «Голос». Дрессировщик признался, что пропустил финал и теперь не станет его смотреть.

Запашный на своей странице в социально сети заявил, что в этот раз на шоу дети пострадали из-за интриг, которые плели взрослые. Дрессировщик посочувствовал ребятам, попавшим в финал программы «Голос. Дети».

«Стыдно становится потому,что взрослые не осознают это, когда принимают судьбоносные решения! …Ведь сейчас началась настоящая травля и полилась грязь в сторону детишек!» - написал дрессировщик.