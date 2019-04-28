Павел Воля рассказал о «лучших десяти секундах» в жизни Семёна Слепакова

Павел Воля в соцсети рассказал, как Семён Слепаков в детстве хотел решить свою проблему с ушами. Воля сказал, что Семёна в детстве постоянно дразнили из-за больших ушей.

По словам Павла, над Слепаковым так сильно издевались в школе, что он даже боялся туда ходить. В один прекрасный день мальчик решил примотать уши шарфом к голове. Утром он увидел в зеркале именно то, к чему стремился – уши стали нормальными. В этот момент к Семёну подошла его мама, и уши вернулись на своё привычное место.

«Так, в жизни Семена приключились лучшие десять секунд», - резюмировал Павел Воля. Слепаков подтвердил реальность этой истории и пошутил, что до сих пор периодически использует этот метод.