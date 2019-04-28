Была кратковременная потеря памяти от ударов, - директор о состоянии певицы МакSим

Концертный директор Маргарита Соколова рассказала о состоянии МакSим после ДТП, которое произошло пару недель назад. По её словам, певица чувствует себя чуть лучше и возможно скоро даст комментарии.

"Становится чуть легче, приходит осознание произошедшего, начинает вспоминать какие-то фрагменты...врачи считают - состояние средней тяжести, думаю, что во вторник, среду, возможно, она сможет что-то сказать и дать какие-то комментарии", - сообщила Соколова РИА Новости.

Представитель певицы в интервью телеканалу "НТВ" поделилась подробностями о чувствах МакSим, которые она пережила после аварии. По словам девушки, знаменитость находилась в шоковом состоянии и не понимала, что происходит, из-за кратковременной потери памяти.

Сейчас певица проходит лечение в частной клинике.