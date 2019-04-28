Дарья Пынзарь улетела в Турцию сразу после «пластики»

Не успела Дарья Пынзарь восстановиться после пластической операции, как улетела в Турцию. Телеведущая рассказала, что очень соскучилась по детям, которые живут в другой стране.

Дарья Пынзарь решилась на круговую подтяжку, чтобы изменить форму лица. По её словам, об операции она не жалеет, хотя окончательного результата ещё не увидела. Телеведущая сказала, что после операции ей назначили особую диету, а на голову надели специальный «кокон», но это не остановило девушку, и она улетела в Турцию к сыновьям. Дети Дарьи и её мужа Сергея живут и учатся за границей: один мальчик уже ходит в школу, а другой пока посещает детский сад.

«Прилетела, наобнимались, нагулялись и детки уговорили в Макдональдс, хорошо что у меня из-за повязки рот широко не открывается, бургер не лезет. Еще один плюс в копилочку», - передаёт СтарХит слова Дарьи.