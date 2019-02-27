Анна Михалкова впервые за долгое время показала фото маленькой дочки
27 февраля 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса Анна Михалкова впервые за долгое время поделилась на страничке в социальной сети фотографией своей пятилетней дочери Лидии. Снимок очень понравился подписчикам.
На фото девочка в пижаме играет с собакой. "Друзья проснулись. Утро Жука и Ли", – подписала кадр Анна Михалкова. Можно заметить, что Лидия очень выросла. Кроме того, поклонникам удалось рассмотреть красивые русые волосы дочки актрисы и ее длинные темные ресницы.
Фолловеры Анны попросили ее почаще делиться фотографиями с малышкой и отметили, что Михалкова является прекрасной матерью и примером для многих.
Посмотреть эту публикацию в Instagram