Анна Михалкова впервые за долгое время показала фото маленькой дочки

Известная российская актриса Анна Михалкова впервые за долгое время поделилась на страничке в социальной сети фотографией своей пятилетней дочери Лидии. Снимок очень понравился подписчикам.

На фото девочка в пижаме играет с собакой. "Друзья проснулись. Утро Жука и Ли", – подписала кадр Анна Михалкова. Можно заметить, что Лидия очень выросла. Кроме того, поклонникам удалось рассмотреть красивые русые волосы дочки актрисы и ее длинные темные ресницы.

Фолловеры Анны попросили ее почаще делиться фотографиями с малышкой и отметили, что Михалкова является прекрасной матерью и примером для многих.