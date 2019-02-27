Звезда популярного сериала "Папины дочки", актриса Дарья Мельникова продемонстрировала последствия вторых родов. Молодая артистка не стесняется показывать поклонникам недостатки своей фигуры.

Оказалось, что после рождения второго сына у Дарьи Мельниковой был диагностирован диастаз – расхождение прямых мышц живота. Это существенно портит фигуру новоиспеченной матери, поскольку ее пресс не приходит в форму даже через долгое время после родов.

По словам актрисы, женщина может самостоятельно определить, есть ли у нее диастаз. После этого следует под присмотром специалиста работать над этой проблемой.