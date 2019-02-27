Звезда сериала "Папины дочки" продемонстрировала последствия вторых родов
27 февраля 2019, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда популярного сериала "Папины дочки", актриса Дарья Мельникова продемонстрировала последствия вторых родов. Молодая артистка не стесняется показывать поклонникам недостатки своей фигуры.
Оказалось, что после рождения второго сына у Дарьи Мельниковой был диагностирован диастаз – расхождение прямых мышц живота. Это существенно портит фигуру новоиспеченной матери, поскольку ее пресс не приходит в форму даже через долгое время после родов.
По словам актрисы, женщина может самостоятельно определить, есть ли у нее диастаз. После этого следует под присмотром специалиста работать над этой проблемой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram