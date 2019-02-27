Киркоров рассказал подписчикам про «восьмое чудо света»

Филипп Киркоров в рамках гастрольного тура проехал по Дальнему Востоку и Сибири. Артиста очень впечатлили северные красоты России, но особенно певцу запомнилось знаменитое озеро Байкал.

Киркоров настолько впечатлился пресноводным озером, что даже решил поделиться своими эмоциями с подписчиками в Instagram. Певец опубликовал в Сети пост, посвящённый выступлению в Иркутске, где упомянул о Байкале и даже назвал его «восьмым чудом света».

«Море впечатлений. Поездка на озеро Байкал. Невероятное ощущение 8-го чуда света. Байкал в сердце навсегда», - рассказал о своих впечатлениях Киркоров. При этом некоторые из комментаторов отметили, что, несмотря на восхищение певца Байкалом, он так и не опубликовал ни одного снимка самого озера.