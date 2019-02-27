СМИ сообщают о госпитализации артиста Александра Пескова

В среду, 27 февраля, в СМИ появилась информация о госпитализации известного российского артиста Александра Пескова. Представитель пародиста прокомментировал в беседе с журналистами вышеуказанные данные.

Александр Волокин решил успокоить поклонников своего работодателя. По его словам, Песков действительно находится в больнице, но госпитализация является плановой. Как уточняет RT, артист в течение двух дней будет проходить обследование из-за проблем с поджелудочной железой.

Представитель пародиста отметил, что госпитализация должна была состояться после 8 марта, однако у Александра появилось свободное время чуть раньше.