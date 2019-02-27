Телеведущая и актриса Юлия Меньшова сообщила, что купила "платье мечты" после тридцати лет ожидания. Оказалось, что российская знаменитость хотела приобрести наряд еще в 80-е годы прошлого века.

Юлия отметила, что тридцать лет назад платье-свитер ниже колена было очень модным, а теперь его снова начали носить. Меньшова пришла в восторг и приобрела себе "наряд мечты", который планирует с удовольствием надевать, передает сегодня портал teleprogramma.pro.

Телеведущая добавила, что все члены ее семьи самостоятельно выбирают стиль одежды. В частности, в гардеробе ее сына Андрея имеются вещи, которые были в моде в 70-е годы.