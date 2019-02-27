Подозреваемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна, его помощница Татьяна Брухунова назвала себя "троглодитом". Оказалось, что молодая женщина очень любит вкусно поесть, особенно на ночь.

Татьяна сообщила, что ее "вечерний зажор" набирает обороты и уточнила, что за один присест съела авокадо, различные виды сыров и пиццу, передает teleprogramma.pro. Под фотографией из ресторана помощница Петросяна поставила забавный хэштег "Танька-троглодит.

Подписчики молодой женщины отметили, что на ней любовь к вкусной еде никак не сказывается. Нашлись, однако, и хейтеры, которые заявили, что с такими пристрастиями Татьяна скоро перегонит "Елену Степаненко двадцатилетней давности".