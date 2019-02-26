Еще одна группа отказалась представлять Украину на Евровидении

Музыкальный коллектив Freedom-Jazz girls band, занявший второе место в украинском национальном отборочном конкурсе для «Евровидения», отказался представлять страну на этом мероприятии.

«Только что мы получили звонок с НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины, организаторы отбора на «Евровидение») и хотим сообщить, что мы отказываемся от участия в «Евровидении-2019». Сейчас мы находимся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время», - сообщили артисты в своем фейсбуке.

Участницы музыкального коллектива поблагодарили своих поклонников за поддержку в ходе национального отбора и пригласили на свои предстоящие концерты.

Ранее стало известно, что победительница украинского национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019», назвав предложенные условия участия кабальными и политизированными.