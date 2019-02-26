Пугачева растрогала фанатов песней, сочиненной на ходу для дочери Лизы

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева растрогала своих поклонников песней, сочиненной на ходу для младшей дочери Лизы. Видеозапись в сети сегодня опубликовал супруг артистки Максим Галкин.

В ролике можно увидеть, как Алла Борисовна и пятилетняя Лиза занимаются вместе музыкой. Певица импровизирует на фортепиано, сочиняя на ходу мелодию и слова, а ее дочка нежно прижимается к руке мамы.

Многие отметили, насколько глубокой получилась песня Пугачевой для любимой дочери. Артистка в композиции отметила, что они с Лизой обязательно еще станцуют вместе и "поцелуют друг друга на свадьбе". Очевидно, имелась в виду церемония бракосочетания уже взрослой Елизаветы.

Поклонники пожелали Алле Борисовне здоровья и долгих лет жизни.