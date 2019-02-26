Певица Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа

Известная российская певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа Владислава Радимова. Артистка утверждает, что футболист не платит алименты на содержание их общего сына Никиты.

Буланова обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района 21 февраля, после чего было возбуждено исполнительное производство, передает "СтарХит". Пока не сообщается, какую сумму должен выплатить Радимов.

Отметим, что Татьяна и Владислав развелись еще в 2016 году, однако, согласно некоторым данным, смогли сохранить хорошие отношения. Певица ранее утверждала, что они даже проводили вместе праздники. Не уточняется, почему артистка и спортсмен не смогли договориться о сумме алиментов между собой без вмешательства суда.