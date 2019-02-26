Лопырёва пожалела российских женщин

Виктория Лопырёва вступила в диалог с одной из своих подписчиц в Instagram. Спор разгорелся под фотографией, на которой недавно ставшая мамой модель сидит на пляже в коротких шортах.

В комментариях одна из подписчиц сказала, что вместо снимков на пляже «нормальные женщины с грудным ребенком каждую минуту стараются проводить», передаёт teleprogramma.pro. В ответ на это модель заявила, что «Инстаграм — это не ежечасный отчет реальной жизни, а красочные картинки и информационная платформа. И, конечно, наличие ребенка — это не повод постить его в Инстаграм, чтобы такие злыдни, как вы, на него смотрели».

Также Лопырёва предположила, что статус матери не обязывает женщину перестать следить за своей внешностью. «Оказывается, если ребенок родился — сиди немытая в растянутых трениках с лишними 20 кг и не высовывайся, а то ты или не рожала, или плохая мать, или вообще непонятно что». Она пожалела российских женщин и предположила, что такой образ мышления «не от хорошей жизни».