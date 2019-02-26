Всемирно известную певицу Шакиру будут судить. Согласно последней информации осведомленных источников, артистка подозревается в шести преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов.

В общей сложности Шакира якобы не заплатила налоги на сумму 14,5 миллиона евро. Предполагается, что певица даст показания 12 июня текущего года, передает "Свободная пресса", ссылаясь на издание El Periodico.

Уточняется, что Шакира задолжала крупную сумму за тот период, когда жила в Барселоне. По местным законам, если человек проживает на территории Испании более полугода, он обязан платить налоги за все свои доходы – даже те, которые были получены за границей.