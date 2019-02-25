Maruv прокомментировала свой отказ от участия в «Евровидении»

Украинская исполнительница Maruv стала победительницей национального отборочного конкурса для «Евровидения». Но на сам международный песенный конкурс она не поедет. Артистка объяснила, почему.

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом Maruv, прокомментировала ситуацию со своей победой в отборе на международный песенный конкурс «Евровидение» и последовавшим затем отказом представлять Украину на конкурсе.

«Наша встреча с НТКУ длилась около семи часов. Мы так и не пришли к соглашению сторон. Основные разногласия вызвали пункты договора, которые, если я подпишу, становятся кабальными для меня. Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене», - пояснила Анна Корсун в своем инстаграме.

Артистка также поблагодарила всех, кто голосовал за нее, и попросила своих поклонников не идти на конфронтацию по этому поводу. «Я хочу дарить свое творчество без цензуры», - подчеркнула она.