Организаторы Евровидения предостерегли Украину от политизации конкурса

Скандальная ситуация, разгоревшаяся на Украине с участниками и финалистами национального отборочного конкурса на «Евровидение», дошла до организаторов международного песенного состязания.

«Мы получили много сообщений относительно этой ситуации. Это может стать проблемой для Украины и украинских делегатов, поскольку «Евровидение» не может быть политическим: мы оцениваем голоса, хореографию и музыку, а взгляды артистов вне сцены не имеют для нас значения», - заявил сегодня продюсер «Евровидения» Йон Ола Санд.

Скандал в ходе национального украинского отборочного конкурса для «Евровидения» разгорелся после того, как финалистки конкурса, дуэт «Анна-Мария», в прямом эфире отказались отвечать на провокационный вопрос о принадлежности Крыма. Затем победительницу отборочного конкурса, исполнительницу Maruv, украинские власти поставили перед выбором: или «Евровидение» в Израиле, или концерты в России. Это не единственные примеры политизации шоу-бизнеса со стороны украинских властей, сообщает РИА Новости.