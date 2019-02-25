Кончита Вурст лишилась части волос

Австрийский певец Том Нойвирт, ставший победителем песенного конкурса "Евровидение" в 2014 году в Копенгагене под звучным именем Кончита Вурст, кардинально сменил имидж, о чем свидетельствует его Instagram.

Певец, прославившийся образом "женщины с бородой", лишился части волос. В своем аккаунте Instagram Том опубликовал фотоснимки, на которых он запечатлен без роскошной шевелюры. Проще говоря, лысым.

Поклонники весьма неоднозначно восприняли перемены во внешности своего кумира. Однако, такая смена образа происходит не впервые. У многих еще свежи воспоминания о том, как звезда осветлила волосы и бороду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от conchita (@conchitawurst)23 Фев 2019 в 10:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от conchita (@conchitawurst)23 Фев 2019 в 3:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от conchita (@conchitawurst)4 Июн 2018 в 4:00 PDT