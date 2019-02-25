Милонов охарактеризовал претензии Шнура как «бесовский заговор»

Адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова обратился в Госдуму с жалобой на Виталия Милонова, который в процессе споров перестаёт соблюдать этические нормы.

В пример адвокат Константин Добрынин привёл материалы из различных СМИ, где парламентарий нелестно отзывается как о всей группе «Ленинград», так и о её солисте в частности, сообщает РИА Новости.

В ответ на претензию депутат заявил, что обида Шнурова его нисколько не расстраивает, а его творчество Милонов за искусство не считает. Также парламентарий назвал происходящее «бесовским заговором», который «сплели на ведьминой горбатой горе».