Актер Игорь Костолевский признался, что его сын лежал в психиатрической клинике
25 февраля 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ сегодня появилась информация о том, что сын российского актера Игоря Костолевского, недавно справившего семидесятилетие, лежал в психиатрической клинике из-за наследственного заболевания.
Костолевский не любит говорить о своей первой жене Елене и сыне Алексее. Журналисты утверждают, что у молодого мужчины серьезные проблемы с психикой: он записывает проповеди и уверяет, что однажды к нему явился сам Господь, передает "СтарХит".