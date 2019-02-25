Актер Игорь Костолевский признался, что его сын лежал в психиатрической клинике

В СМИ сегодня появилась информация о том, что сын российского актера Игоря Костолевского, недавно справившего семидесятилетие, лежал в психиатрической клинике из-за наследственного заболевания.

Костолевский не любит говорить о своей первой жене Елене и сыне Алексее. Журналисты утверждают, что у молодого мужчины серьезные проблемы с психикой: он записывает проповеди и уверяет, что однажды к нему явился сам Господь, передает "СтарХит".

Сам Игорь Матвеевич лишь разводит руками и отмечает, что его сын находится под влиянием матери. По словам актера, Алексей учился в МГИМО, а затем уехал в Голливуд. Через некоторое время у него действительно "произошел сдвиг", вследствие чего он был помещен в клинику. Костолевский утверждает, что его бывшая жена не желает лечить молодого мужчину, поскольку у нее тоже не все в порядке со здоровьем.