Рами Малек свалился со сцены вместе с золотой статуэткой

Рами Малек на церемонии вручения премии «Оскар» упал со сцены прямо в зрительный зал, при этом сжимая в руках заветную статуэтку. Актёру даже потребовалась помощь врачей.

Актёр явился на церемонию вручения «Оскара» в пышном платье

Сначала не удержавшегося на ногах артиста усадили в кресло в зрительном зале, но чуть позже, когда Малеку так и не стало лучше, медперсонал увёл его за кулисы, передаёт Lenta.Ru. Комментариев о состоянии здоровья актёра пока не поступало.

Рами Малек получил «Оскар» в номинации "Лучший актёр" за главную роль в фильме «Богемская рапсодия». 37-летний актёр сыграл солиста знаменитой рок-группы Queen Фредди Меркьюри.