СМИ: отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию на сердце

Отец покойной певицы Жанны Фриске недавно перенес операцию на сердце. Согласно последней информации источников, на днях мужчину выписали из больницы после успешного хирургического вмешательства.

Отмечается, что Владимир Фриске перенес хирургическое вмешательство в связи с заменой шунта, который был установлен в его сердце еще десять лет назад. Как сообщает teleprogramma.pro, в настоящий момент отец артистки должен соблюдать постельный режим.

Ранее мужчина отмечал, что его здоровье в последние годы очень страдает из-за множества скандалов, связанных с его безвременно ушедшей из жизни дочерью, передает "СтарХит".