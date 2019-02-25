"Она хамка и врунья", Дана Борисова не пускает дочь домой

Дана Борисова призналась, что она никак не может справиться с 11-летней дочерью и обратилась за помощью к психологам. Они посоветовали ей заняться собой и не потакать излишне избалованному ребенку.

А между тем страсти накаляются и конфликт «отцов и детей» уже давно выплеснулся в социальные сети. В него оказались втянуты тысячи подписчиков, которыми манипулируют и экс-телезвезда и ее малолетняя дочь-интриганка. Подросток заявила, что мать не пускает ее домой, и теперь она не может забрать свои «вещи и учебники», а мать просто не берет трубку и не отвечает на ее сообщения.

Возможно потому, что Борисова вняла совету психологов и улетела на Самуи, где и проводит весело время, сообщая, что ей вовсе не хочется возвращаться домой. Она пояснила, что именно по рекомендации профессионалов, она вместо того, чтобы нормально поговорить с дочерью, игнорирует все попытки дочери связаться исключительно в воспитательных целях.

«Я обратилась в психологический центр за помощью. У меня было два психолога, работа в группах. Порекомендовали подумать о себе, а ей стоит извиниться за то, что ударила в грудь ногой, и за маты постоянные, тогда пущу домой. А пока дочь живет с папой, бабкой, дедом – я намерена позаботиться о себе. Всякое бывает, но сюсюкать и терпеть нельзя. Она хамка и врунья», – цитирует Дану «СтарХит».

Но то ли советы психологов не работают, то ли Дана их как-то не правильно поняла, но только Полина вовсе не собирается извиняться перед матерью. Девочка утверждает, что всю эту историю мать выдумала ради пиара – на самом же деле никто Дану в грудь ногой не бил и извиняться ей не за что. «Да, мы поругались из-за того, что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Я ее не била! И мне неприятно, что моя родная мама так про меня говорит. Она уехала, и я не знаю, когда вернется, дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой», – пожаловалась подписчикам дочь Даны Борисовой.