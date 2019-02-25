Певица Полина Гагарина покоряет Китай. Она участвует в шоу «Singer», который можно сравнить с «Голосом», но среди профессиональных артистов. В Поднебесной этот конкурс славится уникальностью и очень высоким рейтингом.

Несмотря на то, что российские поклонники постоянно поддерживают своего кумира, стараются смотреть все ее записи ее выступления и засыпают комплиментами, Полине приходится очень непросто.

«Друзья, хотя сегодня у нас 6-ое место, я получаю наикрутейший опыт и удовольствие! Это серьезная проверка и испытание для меня не только как для артиста, но и просто по-человечески. Я бросила себе настоящий вызов! И главный мой соперник- это я сама, мои волнения, усталость, сомнения. Singer - это уникальное шоу, его знают и смотрят во многих странах, так что уровень тут очень высокий. В шоу принимают участие только профессиональные артисты, имеющие опыт, аудиторию, популярность. Каждый из них уже все доказал и каждый достоин быть на первом месте. Это действительно профессионалы высочайшего класса. Для меня честь и удовольствие работать с ними на одной сцене», - написала звезда в своем Instahtam-аккаунте.

Певица пожаловалась, что такой график, когда приходится по 9 часов каждую неделю летать в Китай и добираться еще на поезде до места проведения конкурса по 2.5 часа – настоящее испытание. Но главное, что сам конкурс «не даёт никому расслабляться и щекочет нервы», хотя после исполнения песни Виктора Цоя «Кукушка» певица стала фаворитом китайской публики, а вот с песней Кристины Агилеры у нее что-то не заладилось.

«Полина спела эту песню безупречно технически, в техническом плане исполнение филигранно и возможно круче Кристины. Но! Ни одной настоящей эмоции я не почувствовала. Эмоции технические, наигранные и не прожитые ее душой. Полина не отдаёт зрителю, она как-то делает это в себя и словно четвёртая стена не прорывается. Когда поёт Кристина и даже если где-то не дотягивает от неё мурашки, штырит и, извините, кишки наружу! Полина поделитесь уже, пожалуйста, с миром, отдайте ему себя, вам вернётся в миллионы раз больше. Техника это здорово, но живые эмоции, вложенные в ваш музыкальный рассказ не сравнить ни с чем», - написали ей ко комментария поклонники.