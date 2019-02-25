Россия получит деньги за украинскую песню для «Евровидения»

Выяснилось, что права на песню Siren Song, с которой певица от Украины планирует выступить на «Евровидении-2019», принадлежат российской компании Warner Music Russia.

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В Киеве оказались недовольны тем, что российская сторона может получить деньги за счёт выступления Украины на «Евровидении», сообщает Lenta.Ru. «Можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет», - сказано на сайте украинского «Телеканала 24».

Warner Music Russia является частью международной корпорации Warner Music Group и входит в число крупнейших студий звукозаписи.