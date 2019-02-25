После концерта в Питере Билан согласился на операцию

Дима Билан готовится к срочной операции. Певец с двойным переломом ноги провёл концерт в Санкт-Петербурге, отказавшись менять гастрольный график из-за полученной травмы.

Билан провёл концерт в Питере со сломанной ногой

Билан сломал ногу за несколько дней до концерта, 18 февраля, поскользнувшись на льду возле своего дома. Тогда врачи решили, что певцу необходимо сделать срочную операцию и имплантировать металлическую пластину, но музыкант решил повременить с медицинским вмешательством и сначала отыграть намеченный концерт в Санкт-Петербурге, сообщает Lenta.Ru.

Трёхчасовое выступление певец продержался благодаря личному врачу, который ставил ему уколы болеутоляющего. Во время всего шоу музыкант танцевал и никак не подавал виду, что у него проблемы с ногой. Теперь же Билан готовится к скорой операции.