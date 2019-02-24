Анастасия Волочкова примерила новый образ

Анастасия Волочкова вновь решилась на перемены в имидже. В День защитника Отечества, 23 февраля, танцовщица сделала подарок своему любимому. Однако, как всегда, весьма оригинальным образом.

Балерина опубликовала фото, на котором предстала в новом образе - оказалось, что Волочкова распрощалась со своими длинными волосами. Звезда объяснила свое решение желанием порадовать своего избранника.

"Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное", - подписала фото прима-балерина, по-прежнему лишая своих подписчиков возможности оставлять комментарии под снимком.