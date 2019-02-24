Пригожин предложил в следующем году отправить на Евровидение украинскую певицу

Иосиф Пригожин предложил отправить победительницу отборочного конкурса Украины певицу MARUV в следующем году на Евровидение от России. Он уверен, что если на Украине не замечают её потенциала, то «они полные идиоты».

Участница Евровидения от Украины собралась в Россию с гастролями

«Они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак"», - высказался российский продюсер. При этом Пригожин отметил, что и сам с радостью бы поработал с MARUV, передаёт Lenta.Ru.

Напомним, несмотря на победу MARUV в украинском отборочном конкурсе, её поездка на Евровидение всё равно остаётся под вопросом. Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины сомневаются в претендентке из-за того, что у неё запланированы гастроли в России.