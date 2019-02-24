Пригожин предложил в следующем году отправить на Евровидение украинскую певицу
24 февраля 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Иосиф Пригожин предложил отправить победительницу отборочного конкурса Украины певицу MARUV в следующем году на Евровидение от России. Он уверен, что если на Украине не замечают её потенциала, то «они полные идиоты».
«Они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак"», - высказался российский продюсер. При этом Пригожин отметил, что и сам с радостью бы поработал с MARUV, передаёт Lenta.Ru.
Напомним, несмотря на победу MARUV в украинском отборочном конкурсе, её поездка на Евровидение всё равно остаётся под вопросом. Представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины сомневаются в претендентке из-за того, что у неё запланированы гастроли в России.