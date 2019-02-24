Поклонники не узнали Надежду Бабкину без макияжа и в очках

Поклонники едва узнали известную российскую певицу Надежду Бабкину на вчерашнем снимке. Артистка предстала перед своими подписчиками без капли макияжа и в очках с массивной черной оправой.

Бабкина 23 февраля продемонстрировала фолловерам фотографию со своим внуком, который одет в военную форму в честь праздника.

Мальчик очаровал поклонников певицы, а вот ее внешность вызвала вопросы, а некоторые и вовсе не сразу узнали звезду. Многим показалось, что Надежда Георгиевна набрала вес, поскольку ее лицо стало выглядеть более круглым. Другие рассмотрели на ее коже последствия "уколов красоты" – якобы скулы и щеки знаменитости кажутся слишком гладкими. Некоторые раскритиковали слишком яркие очки Бабкиной, которые "не смотрятся" без накрашенных глаз. Нашлись, однако, и "защитники", которые похвалили женщину за то, что она не боится показывать общественности свое лицо без прикрас.