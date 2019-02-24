Дуэт Anna Maria с радостью ждут в Крыму

Григорий Иоффе, возглавляющий крымскую общественную палату, заявил, что сестёр Анну и Марию Опанасюк из дуэта Anna Maria с радостью примут на территории полуострова. Девушки подверглись критике на Украине после их ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

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Сёстры Опанасюк прошли в финал отборочного конкурса по выбору исполнителя, который представит Украину на «Евровидении-2019». После этого в интервью девушкам задали вопрос о том, частью какой страны является Крымский полуостров. Певицы сказали, что «умные люди» сделают для себя выбор сами, а девушки не хотят участвовать в политических провокациях. После такого ответа в финале национального конкурса девушек довели до слёз прямо на сцене вопросами о Крыме.

«То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки», передаёт слова Иоффе RT со ссылкой на РИА Новости.