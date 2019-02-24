Жена Марата Башарова после конфликта с актером обратилась к целителю

Супруга известного актера Марата Башарова Елизавета после жалобы на побои со стороны мужа обратилась за помощью к целителю. В настоящий момент женщина и ее маленький сын Марсель отдыхают в Таиланде.

Согласно последней информации, Елизавета прибегла к терапии, в которой используются поющие тибетские чаши, оздоравливающие организм. Как сообщает "7 Дней", данный метод является очень древним и помогает избавиться от физических недугов, а также восстановиться морально после стресса.

Жена Башарова призналась, что в ходе этой терапии происходит полная релаксация, выход негативных и положительных эмоций, после чего наступает умиротворение.