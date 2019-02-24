Наташа Королёва рассказала о своём отношении к пластике

Наташа Королёва в свои 45 лет призналась, как относится к пластической хирургии и на какие усовершенствования своей внешности ей пришлось пойти, чтобы сохранить красоту.

Королёва заявила, что никогда не делала пластику, а во внешности в первую очередь ценит естественность. По словам певицы, в обычной жизни она практически не использует макияж, сообщает «Собеседник». Единственное, что судьба вынудила её переделать, так это зубы.

«Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие. Но из-за постоянного стресса начали стираться. Причем очень активно. Пришлось поставить на них чехольчики. Я делала зубы в клинике моей подруги, которая специализируется на протезировании. Поэтому мне сделали хорошо, результатом я довольна», - поделилась секретом певица.