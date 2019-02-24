Участница Евровидения от Украины собралась в Россию с гастролями

Пока ещё до конца не ясно, примет ли MARUV участие в конкурсе «Евровидение-2019» в качестве исполнительницы от Украины. Камнем преткновения в этом вопросе стали российские гастроли певицы.

Стоит ли ждать конкурсанта от Украины на «Евровидении-2019»

«В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину», - сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова. Также она уточнила, что вопрос с участием MARUV в конкурсе будет решён в ближайшие двое суток, передаёт Lenta.Ru. При этом Кольцова не уточнила, должна ли MARUV полностью прекратить свою творческую деятельность на территории Российской Федерации.