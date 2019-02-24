Билан провёл концерт в Питере со сломанной ногой

Дима Билан после концерта в Санкт-Петербурге, состоявшегося 22 февраля, рассказал поклонникам в Instagram, что выступал со сломанной ногой. Певец рассказал, что перед началом шоу о его травме знали только его близкие и коллектив.

Российский певец сказал, что за несколько дней до концерта в Питере он поскользнулся на льду и сломал ногу в двух местах. Врачи уговаривали артиста провести операцию и поставить пластины, но он решил перенести её на время после выступления. Также артист решил не менять расписание своего тура в связи с полученной травмой.

«Только мой любимый коллектив, мои близкие и моя команда знают, через что пришлось пройти», - сказал Билан.