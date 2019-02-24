Пригожин отреагировал на слова Серебрякова: «Круто кричать, находясь за рубежом»

Иосиф Пригожин высказал своё мнение насчёт слов Алексея Серебрякова, который заявил, будто бы Россия виновна в «разжигании конфликтов» в некоторых странах Африки, а также в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Продюсер сказал, что для подобных заявлений человек как минимум сначала должен хорошо разобраться в ситуации, а только потом «кого-то в чём-то обвинять», передаёт РИА Новости.

«Понимаете, мне кажется ум за разум просто, мозг просто отсутствует у людей и все. Они не способны анализировать, мне кажется, они способны просто искать крайних в каких-то неудачах, в каких-то бедах. Мы все время ищем виноватых во всем, но вопрос заключается в том, что круто кричать, находясь за рубежом», - считает Пригожин.