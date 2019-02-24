Внук легендарного актера Кларка Гейбла скончался в возрасте 30 лет

Внук легендарного голливудского актера Кларка Гейбла, названный в его честь, скончался в возрасте 30 лет. Согласно последней информации, его нашли мертвым в кровати в одном из отелей Далласа.

Тело утром в субботу обнаружила невеста Кларка Гейбла III, которая вызвала на место медиков. Врачи, однако, вынуждены были констатировать смерть молодого мужчины.

Как сообщает "СтарХит", в Даллас Гейбл прибыл на съемки фильма, так как планировал возродить свою карьеру в кино. Согласно некоторой информации, долгие годы он страдал из-за того, что был в тени своего знаменитого дедушки – их все время сравнивали, причем не в пользу внука.