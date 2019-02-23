Президент США Дональд Трамп стал обладателем премии «Золотая малина» сразу в двух номинациях за исполнение роли самого себя в двух документальных фильмах – «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9».

Действующий президент Соединенных Штатов в борьбе за обладание позолоченной пластиковой статуэткой сумел обойти таких именитых конкурентов, как Джонни Депп, Уилл Фарелл, Джон Траволта и Брюс Уиллис. И теперь он – «Худший актер года».

Кроме того, американский лидер удостоился награды в номинации «Худший актерский дуэт». За статуэтку боролись Джонни Депп и его угасающая карьера, Уилл Фарелл и Джон Си Райли, Келли Престон и Джон Траволта, любые два актера из фильма «Игрушки для взрослых», но всех победили Дональд Трамп и его неизменная мелочность, сообщает ТАСС.