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Дональд Трамп получил сразу две "Золотые малины"

23 февраля 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп получил сразу две "Золотые малины"
Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп стал обладателем премии «Золотая малина» сразу в двух номинациях за исполнение роли самого себя в двух документальных фильмах – «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9».

Действующий президент Соединенных Штатов в борьбе за обладание позолоченной пластиковой статуэткой сумел обойти таких именитых конкурентов, как Джонни Депп, Уилл Фарелл, Джон Траволта и Брюс Уиллис. И теперь он – «Худший актер года».

Кроме того, американский лидер удостоился награды в номинации «Худший актерский дуэт». За статуэтку боролись Джонни Депп и его угасающая карьера, Уилл Фарелл и Джон Си Райли, Келли Престон и Джон Траволта, любые два актера из фильма «Игрушки для взрослых», но всех победили Дональд Трамп и его неизменная мелочность, сообщает ТАСС.

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