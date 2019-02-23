Она каждый раз влюблялась и надеялась на чудо, дочь Тереховой о неудачах матери

Трудно представить, что Маргарите Тереховой 76 лет, но еще страшнее осознать, что от красавицы Дианы в «Собаке на сене», интриганки Миледи «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» и героини «Зеркала» Тарковского не осталось почти ничего. Актриса прикована к постели, она никого не помнит, а иногда и вовсе не осознает себя. 10 лет назад ей поставили страшный диагноз – болезнь Альцгеймера и теперь Маргарита Борисовна на последней, самой тяжелой стадии заболевания.

А когда-то об очаровании актрисы слагали легенды, мужчины падали к ее ногам, но она никому по-настоящему и не отдала свое сердце. Она – так навсегда и останется женщиной-загадкой. Тарковский сравнивал Терехову с женщинами эпохи Возрождения. Это - воплощенная женственность, материнство, человечность. Не зря он как-то с казал: «Хорошо, что я влюбился в Риту только к концу съемок. А то фильма могло и не быть». Про Терехову говорили, что грудь у нее такая же, как была у королевы Франции Марии-Антуанетты (сохранился слепок из стекла) – а это самый красивый бюст в мире! Олег Янковский, который делил женщин на две категории – для семьи и для дружбы, – говорил, что Терехова не может быть женой – только другом, любовницей. Просто она так устроена. Ей всегда хотелось одновременно безраздельно властвовать и робко подчиняться.

«Мама — человек довольно закрытый, даже со своими детьми. Но я видела, как она влюблялась и каждый раз надеялась. К сожалению, не складывалось», — призналась ее дочь Анна.

Первый раз Маргарита Терехова вышла замуж за своего однокурсника Вячеслава Бутенко, но через 3 года они развелись. Поговаривали, что причиной расставания стал красавец-болгарин актер Савва Хашимов, который стал партнером юной Маргариты по фильму «Бегущая по волнам», от которого девушка совсем потеряла голову. Роман был ярким и страстным, и закончился тем, что Савва, получив развод на родине, примчался к любимой в Москву.

Но с карьерой у болгарина в СССР не сложилось, а Маргарита, наоборот, обретала все большую популярность. Семья распалась – Терехова с дочерью Анной осталась в Москве, Хашимов принял решение вернуться на родину. Говорят, что после этого Маргарита сильно изменилась, и это выплеснулось в ее ролях. Неумолимость, бури страстей под внешней холодностью, непреклонность – все это отголоски личной боли.

Сын Тереховой - Саша, родился в браке с режиссером Георгием Гавриловым, но Терехова не скрывала, что он не отец ее ребенка. Именно поэтому она дала сыну свою фамилию. О том, кто же отец Александра ходили самые разные слухи. Но позже стало ясно, ребенок родился от знаменитого таджикского политика Сайфиддина Тураева.

По словам дочери Тереховой, родной отец не общался с ребенком, потому что так захотела сама Маргарита Борисовна. «Возможно, испугалась: вдруг тот захочет забрать мальчика. Восточный менталитет, религия диктуют, чтобы сын рос с отцом, а мама, естественно, и мысли не допускала, чтобы отдать ребенка», — цитирует дочь звезды журнал «Караван историй».