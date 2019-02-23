«Истеричка Собчак сначала устроила скандал со Шнуром, а потом стала извиняться и осыпать певца комплиментами. Ну что за бабская логика?», «Эдак вы, Ксения Анатольевна, ратующая за феминизм, никогда ничего не добьетесь, поскольку ведете себя как последняя склочная торговка на рынке», - примерно так отреагировали пользователи Сети на скандал, который устроила Ксения Собчак лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Дело в том, что телеведущая записала интервью с экс-женой музыканта Матильдой Шнуровой, а контент на YouTube заблокировали. Не разобравшись, она публично обвинила Шнура во всех прегрешениях. Однако затем выяснилось, что интервью было снято за нарушение авторских прав. Телекомпании «ВИД» решила, что Собчак незаконно использовала заставку передачи Оксаны Пушкиной в своей программе.

Сообразив, что оплошала, публично оскорбив невиновного человека, Собчак начала рассыпаться в комплиментах музыканту и призналась в собственной глупости. В своем Instagram-аккаунте теледива написала, что Шнур «дополнил ее картину мира», за что ему отдельное спасибо и извинения.

Однако, похоже, что приступы самобичевания не произвели впечатления на музыканта. И он «приложил» скорую на обвинения Собчак в свойственной ему стихотворной форме, которую полностью мы, увы процитировать не можем.

«Помои льют. Мне не впервой

Выслушивать в свой адрес бредни.

Спасибо, что ещё живой,

И чувствую себя не средне.

Нестрашно, не смешно, не грустно.

Немножко, капельку брезгливо,

Читать, как врут так безыскусно.

Что ж, подрасту после полива», - написал Сергей Шнуров, сравнив себя с кактусом, растущим на окружающей его помойке.

«Женская солидарность, она такая, особенно если женщины дружат против мужиков!, «Матильда нравится! Намного приятней Собчак!!А Ксения напилась и давай кувыркаться! Вот по пьяной лавочке, видать, и на Шнура наехала. У неё с психикой плохо!», «Да ладно, все это Ксюха ради просмотров и лайков затеяла. В следующий раз еще кого-о обвинит, потом скажет «сорри». Ей не привыкать, а народ смотрит, деньги капают!», - написали пользователи в комментариях.