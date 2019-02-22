Галкин показал,как Алла Пугачева и Лиза собираются за подарками для своих мужчин

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, как его жена Алла Пугачева и дочь Лиза отправились с магазин за подарками для своих мужчин.

Звезды тоже любят подарки. Даже если у них уже все есть, получать сюрпризы от самых дорогих и близких все равно приятно. Особенно, если это любимые жена и дочь, которая с трудом смогла сохранить тайну. «Гуляли с Гариком. Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки», - написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)20 Фев 2019 в 7:12 PST

«Завтра все мужчины РФ будут в новых носках и трусах. Вот и вам прикупят. Праздник!», «Наверное за пеной для бритья, хотя Гарику рановато», «Детям сложно скрывать правду, так что зря вы ее спросили», - написали пользователи в комментариях.