Да они стоят гораздо меньше, блогер о скандальном списке эскортниц шоу-бизнеса

Известная скандальная блогер Мена Миро прокомментировала скандальный список звездных эскортниц, который попал в Сеть. Она заявила, что категорически не согласна с расценками, которые указаны в нем.

«Да, Инстаграм и эскорт - это близнецы братья. Российский сегмент этой соцсети используется для продажи тел. Видите фото из Эмиратов? 99 процентов, что это - эскортница. Исключения очень редки, когда женщина действительно имеет деньги и их источник - прозрачен. С чем я не согласна? С вываленными расценками. Слишком дорого, эти девки стоят дешевле! А то, что вот эти инста-блогерши и публичные девки с проектов работают ртом без резинки, так это давно не новость - вот только кому они вообще нужны? - написала она в своем Telegram-канале.

Кроме того, Мироненко считает, что некоторые фамилии, фигурирующие в списке, скорее всего фейк. «Я исхожу из логики, что, если бы корреспонденты могли поймать Серябкину на продаже тела, они бы показали её, а не безликую Олесю Малибу в качестве главного своего трофея. Я не говорю, что та же Лобода (без цены) или Бузова (за ужин) не эскортят, но их не поймали», - объяснила свои умозаключения блогер.

Владелец «агентства VIP-знакомств» Петр Листерман также уверен, что список вовсе не выдумка журналистов, но некоторые имена он все же исключил бы. Так ж он думает, что на занятие проституцией девушек толкают «исключительно высокие духовные потребности». «Это неплохой список, многие имена, действительно, узнаю. В жизни скромные, романтичные, любят поговорить об искусстве, поэзии, прозе. Но им просто нужны деньги, чтобы купить книги Куприна, Бунина или Тургенева», — заявил известный сводник изданию «Стар Хит».

А продюсер Макс Фадеев и экс-солистка группы «SEREBRO» Ольга Серябкина и вовсе сразу же обратились к адвокату, чтобы наказать телеканал, спровоцировавший волну нежелательных слухов. «Сначала я не придала этому значения и не хотела ничего комментировать. Потому что все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники, понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности. Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу. Я обратилась к адвокату и намерена найти и наказать распространителей ложных сведений», — предупредила исполнительница.