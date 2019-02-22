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"Стальной" пресс 50-летней певицы Валерии восхитил поклонников

22 февраля 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

"Стальной" пресс 50-летней певицы Валерии восхитил поклонников
фото: globallookpress.com

Поклонники 50-летней певицы Валерии пришли в восторг, увидев "стальной" пресс артистки. В минувший четверг знаменитость опубликовала на своей страничке серию снимков с тренировки в спортзале.

На самой первой фотографии можно увидеть насколько рельефными мышцами пресса обладает Валерия, справившая полувековой юбилей. На последующих кадрах заметно, что у певицы также четко выделяются мышцы на ногах и руках.

Артистка призналась, что после новогодних праздников она набрала два килограмма, но благодаря тренировкам и правильному питанию ей удалось сбросить уже полтора килограмма. Женщина заявила, что ее форма еще не является идеальной, но она работает над собой.

Поклонники написали Валерии огромное количество комплиментов и восхитились ее силой воли.

 
 
 
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Публикация от VALERIYA (@valeriya)21 Фев 2019 в 4:51 PST

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