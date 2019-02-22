Она родилась недоношенной и врачи советовали отказаться, призналась Лолита

В последнее время любое интервью певицы Лолиты Милявской – это шедевр честности и откровенности. 55-летняя артиста предельно откровенно рассказывает о своей жизни, не стесняясь в словах и выражениях, не жалея себя и не приукрашивая ничего в своей жизни.

Лолита призналась, что даже если и пьет сейчас джин с тоником, то больше по совету врачей для расширения сосудов, а когда-то могла себе позволить и на сцену выйти в состоянии опьянения и напиться до «чертиков». Было и такое. «Какое-то очередное расставание с очередным мужиком, которое я воспринимала как крах всей своей женской жизни, и в этом момент я дала жару. Была желтая пресса, репортеры все видели. Наутро я позвонила и попросила: «Ребят, вы конечно можете все это опубликовать, на честно говорю, на душе – очень плохо. Не добивайте меня!» И ни одной статьи не вышло», - призналась певица.

На самом деле звезда уверена, что ищут там, где прячут, а поскольку она никогда ничего не скрывала, то и бояться ей нечего. Милявская откровенно рассказала и о своей дочери – Еве, которая сейчас живет с бабушкой на Украине. «Евы была желанны ребенком, но она родилась недоношенной - всего 1200 грамм и врачи говорили: «Пока не привыкли, откажитесь». Но сейчас Лолита призналась, что гордится своей дочкой.

Откровенно рассказала певица и о наркотиках, отношениях с властью, мужчинах, пластических операциях и возрастных изменениях, «которые не минуют ни одного человека».