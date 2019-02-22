Ани Лорак предстала перед поклонниками в образе современной домохозяйки

Звезда выложила в Instagram новую фотографию. Певица запечатлена в образе домохозяйки: в простой одежде, с пучком на голове и в процессе приготовления еды. Пользователи Сети оценили фотосессию, однако нашлись и недовольные.

На фотографиях Лорак одета в футболку, оголяющую живот, и короткие шорты, все вещи выбраны в одной цветовой гамме. Первый из снимков запечатлел певицу сидящей на кухонном столе. К этому и придрались некоторые подписчики. «С голой попой на кухонном столе, как-то не по хозяйски», - заявил один из них.

Но всё же многие поклонники певицы похвалили её за интересную фотосессию. «Вы пример того, какой должна быть современная, модная, умная и невероятно энергичная девушка», - сделал комплимент Ани Лорак комментатор.