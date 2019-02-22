Любовь Успенская о своей болезни: зрители думали, что я выпиваю на сцене

Любовь Успенская заявила, что из-за ее болезни люди думали, что она выпивает. Артистка не захотела отменять выступления, несмотря на недомогание, и прямо во время концертов вынуждена была пить лекарства.

Успенская отметила, что у нее была очень высокая температура – более 39 градусов, вследствие чего ей даже делали уколы. Певица признается, что зрители думали, что она выпивает спиртное на сцене, но на самом деле в стакане были необходимые препараты, передает "СтарХит".

Любовь Залмановна призналась, что недавно решила полностью отказаться от алкоголя, поскольку он является "ядом для веса". Артистка порекомендовала всем пить только воду.