Собчак винит Шнурова в блокировке её программы

Сергей Шнуров заявил, что не причастен к блокировке на YouTube одного из выпусков передачи «Осторожно, Собчак», в котором Ксения брала интервью у бывшей жены музыканта Матильды.

Спустя пару дней после выхода видео, Собчак объявила, будто бы контент заблокировали в связи с соответствующей просьбой одной из помощниц лидера «Ленинграда», передаёт Lenta.Ru. Ксению возмутила ситуация – по её словам, в выпуске о Шнурове было не сказано ничего плохого.

В ответ на это музыкант заявил, что не имеет к блокировке никакого отношения, а в качестве доказательства приложил скриншот из YouTube.

«Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Причем здесь мои помощницы и я?» - вопрошает Шнуров.