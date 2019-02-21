Жена Ромы Жукова подает на него в суд и требует 50 млн. рублей за клевету

50 миллионов потребовала через суд законная супруга поп-исполнителя Ромы Жукова. Она считает, что музыкант должен не только выплачивать ей алименты на содержание шестерых детей, но и рублем ответить за клевету.

Супруги официально пока не разведены, но уже более трех лет не живут вместе. И все это время оба они завсегдатаи различных ток-шоу, где с удовольствием перетряхивают грязное белье друг друга. Так что Роману можно много что припомнить из сказанного на всю страну.

Но и Елена тоже сказывать о личном не стеснялась: «Роман в состоянии опьянения становится агрессивным, может на меня и детей руку поднять. Помню, как он со злостью кинул дочь Полю на отдыхе в бассейн, она чуть спину не сломала. А у меня в 2008 году из-за него случился выкидыш. Муж не поверил, что у меня поднялась температура, подумал, что я отлыниваю от домашних дел, заставил убирать дом и идти в магазин: «Если ты как жена не выполняешь своих обязанностей, я с тобой разведусь. Мне не нужна жена-калека!» А утром принудил заниматься любовью, хотя я была на 10-й неделе беременности. У меня открылось кровотечение, пришлось вызвать «Скорую». Ребенка я потеряла. Две недели провела в клинике. Рома все время звонил: «Я с твоими детьми не намерен сидеть. Выписывайся и лечись дома!»

Сейчас Рома Жуков живет в Сочи с новой пассий, у него там небольшой бизнес - ресторан, кафе, лаунж-бар, с которыми вероятнее всего придется расстаться, если жена выиграет суд. «Я надеюсь на справедливый раздел имущества. Делиться у нас будет двухкомнатная студия, однокомнатная студия и таун-хаус. Вся недвижимость оценивается в 70 миллионов. Хочу, чтобы все это принадлежало детям», - заявила Елена Жукова «Экспресс-газете».