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В шоу не взяли,зато стала хитом,песня редактора сайта для взрослых покорила Сеть

21 февраля 2019, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

В шоу не взяли,зато стала хитом,песня редактора сайта для взрослых покорила Сеть
Фото: Instagram

В одном из выпусков шоу «Песни» прозвучала необычная композиция, которую не оценили на музыкальном конкурсе, но она буквально взорвала Интернет. Помимо оригинального названия «Собачий холод» и незатейливого текста и музыки поразил публику и исполнитель трека.

29-летний Владимир Мырзак из Волгограда по профессии — редактор интимного сайта для взрослых. Довольно не худенькому молодому человеку достался на редкость высокий голос. Реакция на выступление у членов жюри конкурса была неоднозначной, Баста и Тимати не взяли Мырзака в проект, но отметили, что песня вполне может рассчитывать на популярность. «Это будет хит, я вам клянусь!», - воскликнул Баста.

И как в воду смотрел. Трек уже в ротации на радиостанциях, популярен в соцсетях и вполне может возглавить чарты. Некоторые пользователи Сети не согласны с решением продюсеров, они решили поддержать исполнителя и выкладывают каверы в надежде вернуть певца на телевидение. И такой шанс есть.

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