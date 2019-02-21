Многие хотели переспать со мной за деньги, шокировала публику Настя Каменских

Яркая брюнетка, с пышными формами в откровенных нарядах – вот тот образ который нещадно эксплуатирует Настя Каменских. Сексапильная стервочка из дуэта «Потап и Настя» перекочевала и в сольную карьеру исполнительницы. Именно поэтому армия поклонников певицы лишь растет и каждый мечтает о возможности прикоснуться к своему кумиру… в прямом смысле слова.

Мужское внимание и популярность, конечно, льстит 32–летней красотке, но делиться подробностями своей личной жизни она не спешит. И это еще больше подогревает интерес и толкает представителей сильного пола на отчаянные меры. Некоторые богатые поклонники даже пытались купить ее, призналась артистка в программе «Слава+».

«У меня с этим все конкретно, бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили: «Поговори с этой телкой», потому что я могу заступиться за себя. Меня возмущают богатые люди, считающие, что все в этой жизни продается», — поделилась артистка. Подобные предложения очень оскорбляют певицу, и она отвечает категорическим отказом. Так же, как и не торопится принимать шикарные подарки, которые ей делают многочисленные поклонники.

А вот от различных сплетен и слухов Настя устала, хотя и понимает, что это неотъемлемая часть жизни публичного человека. «Мне постоянно приписывают романы, которых на самом деле нет, — подчеркнула она. — Люди то и дело говорят о несуществующих детях. Пока я не готова к замужеству, хотя понимаю где-то внутри себя, что уже пора».